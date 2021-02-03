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Трое пожарных пропали при тушении возгорания на складе в Красноярске

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Трое пожарных пропали при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, уже около часа на связь не выходит звено газодымозащитной службы из трех человек.

Сообщение о пожаре в Красноярске поступило утром в среду. Огонь вспыхнул в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина 60/1.

По последним данным, площадь возгорания выросла до 3,5 тыс. кв. м, ему присвоен третий ранг сложности.

Кроме этого, на складе произошло обрушение кровли. По предварительной информации, внутри мог находиться человек.

Как сообщалось, на месте ЧП работают 110 человек и 33 единицы техники.

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