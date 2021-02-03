МЧС создаст комиссию по расследованию причин пожара на складе в Красноярске

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин возгорания, произошедшего на складе автозапчастей в Красноярске. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.

К месту ЧП прибудет группа специалистов центрального аппарата ведомства, возглавляемая заместителем министра Ильей Денисовым, отметили в пресс-службе.

В МЧС также подтвердили пропажу связи с тремя пожарными, участвующими в ликвидации пожара.

Сообщение о пожаре в Красноярске поступило утром в среду. Огонь вспыхнул в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина, 60/1. Площадь возгорания, согласно последним данным, выросла до 3,5 тыс. кв. м, ему присвоен третий ранг сложности.

Кровля строения при пожаре обрушилась. При этом, по предварительной информации, внутри мог находиться человек.

Кроме того, сообщалось, что при тушении возгорания на складе пропали три пожарных.

В ликвидации возгорания участвуют 110 человек и 33 единицы техники. Также к месту пожара, по данным МЧС, прибудет передвижная экологическая лаборатория для замера уровня опасных веществ в воздухе.