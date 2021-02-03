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Источник сообщил о гибели троих пропавших в Красноярске пожарных

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Трое пожарных, пропавших при ликвидации пожара на складе автозапчастей в Красноярске, погибли. Об этом в среду, 3 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, они попали под обрушение кровли и погибли», — сказал собеседник агентства.

По его словам, кислородные баллоны рассчитаны максимум на 40 минут, а на связь пожарные не выходят уже более часа.

О том, что при тушении возгорания на складе пропали трое пожарных, сообщалось ранее в этот же день.

Сообщение о пожаре в Красноярске поступило утром в среду. Огонь вспыхнул в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина 60/1. Площадь возгорания, согласно последним данным, выросла до 3,5 тыс. кв. м, ему присвоен третий ранг сложности.

Кровля строения при пожаре обрушилась. При этом, по предварительной информации, внутри мог находиться человек.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин возгорания. К тушению пожара привлечены 110 человек и 33 единицы техники. Также к месту возгорания прибудет передвижная экологическая лаборатория для замера уровня опасных веществ в воздухе.

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