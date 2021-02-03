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Политика
Вашингтон получил от Москвы уведомление о шагах по продлению ДСНВ

Вашингтон получил от Москвы уведомление о шагах по продлению ДСНВ

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Посол США в России Джон Салливан в среду, 3 февраля, сообщил, что Москва уведомила американскую сторону о проводимых процедурах по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). По его словам, Вашингтон надеется на скорое завершение процесса по продлению соглашения.

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«Мы продолжаем прогрессировать в плане выполнения шагов, которые нужно предпринять, чтобы продлить договор», — заявил он в беседе с журналистами.

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

На следующий день Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе назвал продление договора шагом в правильном направлении, а Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение.

29 января Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года без дополнительных условий.

Позднее в январе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал продление ДСНВ успехом думающего человечества. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что улучшения отношений Москвы и Вашингтона после продления СНВ-3 не намечается.

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