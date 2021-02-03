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Диетолог рассказала о способе «перезапустить» организм за две недели

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Австралийский диетолог-нутрициолог Джессика Сэпель рассказала, как изменить свой рацион на 14 дней и «перезапустить» организм.

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Эксперт порекомендовала есть больше фруктов и зелени, а также курицы и яиц фермерского производства. Также, по ее словам, необходимо добавить в рацион травы, специи и бобы, приводит ее слова издание Daily Mail 2 февраля.

Вместе с этим Сэпель посоветовала два-три раза неделю употреблять лосось и белую рыбу, чтобы повысить уровень витаминов В и D. При этом к каждому приему пищи в течение 14 дней, по ее словам, необходимо добавлять молодой шпинат, брокколи, огурцы или горошек.

В свое ежедневное меню во время «перезагрузки» также можно добавить, например, коричневый рис, киноа, а также овес без глютена, картофель, батат, свеклу, тыкву и пастернак. При этом вместо обычного молока диетолог посоветовала пить миндальное и приправлять блюда лимонным соком, соевым соусом Тамари, дижонской горчицей и тхиной.

Исключить в эти две недели из своего рациона, по мнению врача, нужно алкоголь, сахар, сахарозаменитеи, сладости, газированные напитки и красное мясо. Эксперт также порекомендовала ограничить потребление кофеина и выпивать максимум одну чашку чая или кофе строго до 11 утра, заменить привычные напитки можно латте из куркумы и чаем из корня одуванчика.

Кроме того Сэпель призвала пить как минимум два литра воды в день и, по возможности, травяные чаи и кокосовую воду, а также ежедневно уделять занятиям спортом как минимум 20 минут. Эксперт напомнила, что от кардиотренировок уходит лишний вес, а силовые тренировки способствуют наращиванию мышечной массы.

3 февраля день врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что продукты, содержащие холин, витамин B12 и железо, помогают избежать дефицита веществ, которые влияют на работу мозга.

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