Диетолог назвала помогающие взбодриться продукты

Продукты, содержащие холин, витамин B12 и железо, помогают избежать дефицита веществ, которые влияют на работу мозга. Об этом 3 февраля заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Его [холина] достаточно много в яичном желтке, в мясных продуктах, особенно много в баранине, есть и в овсянке, и в цветной капусте. Холин — это предшественник ацетилхолина, который обеспечивает скорость передачи нервного импульса», — цитирует ее радио Sputnik.

Продукты с витамином В12 необходимо есть для того, чтобы избежать появления головокружения и состояния усталости. Продукты, содержащие железо (печень, красное мясо), нужны для того, чтобы мозг постоянно получал кислород.

«Но всё должно быть в меру. Если мы будем переедать, токсины, которые там содержатся, нейтрализуют всю пользу», — подчеркнула она.

Готовить продукты Соломатина рекомендует на пару, а также использовать щадящую обработку. Также она советует ограничить употребление «сладостей с рафинированным сахаром».

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