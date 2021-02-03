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Глава департамента ЦБ предложила продлить льготную ипотеку не во всех регионах

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Центробанк выступает за постепенное закрытие программы льготной ипотеки под 6,5%, сохранив данный проект только в отдельных регионах. Об этом заявила в среду, 3 февраля, глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

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«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — рассказала Данилова в интервью «РИА Новости».

Она отметила, что льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, так как в крупных городах зафиксирован резкий инвестиционный спрос на жилье.

Как следствие, по ее словам, не достигается изначальная цель данной программы — «сделать жилье доступным широким слоям населения», пишет «Газета.ру».

«Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима», — добавила Данилова.

Президент России Владимир Путин 21 января также указал, что в ряде регионов возникли дисбалансы на рынке жилья на фоне льготной ипотеки. По его словам, стоимость на недвижимость существенно растет, при этом доступных вариантов квартир для удовлетворения спроса не хватает.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября премьер-министр России Михаил Мишустин продлил эту программу до 1 июля 2021 года.

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