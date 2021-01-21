Путин указал на дисбаланс на рынке жилья на фоне льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 января, в ходе совещаний с членами правительства по экономическим вопросам, указал, что в ряде регионов возникли дисбалансы на рынке жилья на фоне льготной ипотеки.

Глава государства отметил ,что цены на жилье существенно растут, при этом доступных вариантов квартир для удовлетворения спроса не хватает.

В связи с этим Путин счел необходимым обсудить с членами правительства вопрос выравнивания цен на рынке жилья, в том числе с помощью увеличения предложения.

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