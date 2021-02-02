Путин указал на стремление соцсетей извлечь прибыль любой ценой

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости реагировать на контент в социальных сетях, не ограничивая при этом свободу слова и выбора людей. Глава государства рассказал об этом на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» 2 февраля.

Также Путин отметил, что соцсети — это бизнес, извлечение прибыли любой ценой.

«Эти платформы, конечно, это прежде всего бизнес. Вот мы никогда не должны об этом забывать. Это для тех людей, которые организуют этот вид деятельности, для них это бизнес. Что стоит во главе бизнеса? Извлечение прибыли И, к сожалению, очень часто это делается любой ценой, плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категорий людей, на которых он направлен», — заявил президент.

Ранее стало известно, что социальные сети будут привлечены к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. Речь идет о несогласованных акциях протеста, состоявшихся 23 января 2021 года.

27 января Роскомнадзор завил, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах.

21 января 2021 года Роскомнадзор поддержал введение уголовной ответственности для организаторов треш-стримов.

С инициативой ввести уголовное наказание для организаторов треш-стримов выступил и российский сенатор и глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Он считает, что необходимо дополнить ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

16 декабря, Пушков предложил законодательно запретить трансляции в интернете, в ходе которых демонстрируется насилие над людьми. Он напомнил об уголовном деле, возбужденном после смерти девушки в ходе трансляции блогера Стаса Решетняка (Reeflay).

Блогер обнаружил тело своей подруги в ходе прямого эфира, но не стал прерывать трансляцию. Стрим был прерван только после приезда полиции.