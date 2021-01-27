Соцсети оштрафуют за привлечение детей на незаконные акции

Социальные сети привлекут к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, заявили 27 января в Роскомнадзоре (РКН).

«За неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube», — отмечается на официальном сайте РКН.

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