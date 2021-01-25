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В Госдуме обсудят ужесточение законов за вовлечение детей в политику

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Госдума изучит вопрос ужесточения законодательства за вовлечение в политическую деятельность несовершеннолетних. Об этом в понедельник, 25 января, заявил журналистам парламентского пула спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Детей нельзя втягивать не только в политический процесс, но и приводить на несанкционированные митинги. За использование детей должны отвечать», — подчеркнул глава нижней палаты, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, ГД будет анализировать правоприменительную практику практику российского законодательства.

«Надо посмотреть, изучить инициативу (депутат Госдумы Евгений Марченко предложил ввести уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних). Сама по себе тема важная, она должна побудить к решениям в интересах детей», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Он сам собирается поехать в регион и обсуждать эту ситуацию с родителями, учителями, студентами.

Так спикер ГД отреагировал на вопрос о возможной неэффективности действующего законодательства и участии в несанкционированных акциях в субботу, 23 января, несовершеннолетних. При этом Вячеслав Володин отметил эффективность работы во время протестной акции правоохранительных органов, которые не применяли грубого насилия к гражданам в отличие от полицейских в США.

23 января в разных городах РФ прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Как сообщала в тот же день уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, несовершеннолетние в ряде регионов приходили на несанкционированные акции скорее из-за любопытства, в качестве зрителей.

Также в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором 12-летний ребенок рассказывает, зачем пришел на несанкционированную акцию. На вопрос о том, какие у него есть претензии к действующей власти, ребенок ответил, что никаких и он «просто пришел посмотреть».

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях 23 января.

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