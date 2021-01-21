Роскомнадзор поддержал введение уголовного наказания за треш-стримы

Роскомнадзор поддерживает введение уголовной ответственности для организаторов треш-стримов. Об этом сообщил в четверг, 21 января, заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

«Чтобы все, что мы сейчас обсуждали, полетело, мне кажется, надо начинать с того, чтобы установить ответственность, вплоть до уголовной, лицам, которые организуют или формируют такой контент — треш-стрим», — сказал он на заседании в Совете Федерации по данной теме.

Российский сенатор и глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков выступил с инициативой ввести уголовное наказание для организаторов треш-стримов. Он считает, что необходимо дополнить ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По мнению Пушкова, за проведение треш-стримов должны наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет или денежным штрафом в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, передает «Газета.ru».

В середине декабря прошлого года директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести уголовное наказание за трансляцию в Сети стримов с демонстрацией насилия. Свое предложение он направил в Совет Федерации РФ.

Ранее, 16 декабря, Пушков предложил законодательно запретить трансляции в интернете, в ходе которых демонстрируется насилие над людьми. Он напомнил об уголовном деле, возбужденном после смерти девушки в ходе стрима блогера Стаса Решетняка (Reeflay).

Девушка умерла во время онлайн-трансляции Решетняка 2 декабря. Блогер обнаружил тело своей подруги в ходе прямого эфира, но не стал прерывать трансляцию. Он перенес тело девушки в комнату, где вел стрим, после чего пытался привести ее в чувство. Стрим был прерван только после приезда полиции.

30-летнему блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).