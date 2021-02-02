Рейтинг Байдена упал на 2% в сравнении с первыми днями президентства

Рейтинг американского лидера Джо Байдена опустился на два процентных пункта по сравнению с первыми днями его президентства, пишет The Hill в понедельник, 1 февраля.

Опрос проводился изданием совместно с Исследовательской службой Харриса в онлайн-формате среди 945 зарегистрированных избирателей с 28 по 29 января. В результате исследования выяснилось, что работу Байдена на посту главы Соединенных Штатов одобряет 61% респондентов.

При этом в ходе опроса, который проводился 21 и 22 января, работу Байдена положительно оценили 63% респондентов.

Кроме того, уровень одобрения работы американского лидера опустился на шесть процентных пунктов среди избирателей-республиканцев — с 30% до 24%. Поддержка среди демократов осталась на прежнем уровне — 94%.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация состоялась 20 января. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

В тот же день Байден подписал ряд указов, в частности, об остановке строительства стены на границе с Мексикой, о возвращении Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения и о возобновлении участия Штатов в Парижском соглашении по климату.