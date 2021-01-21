Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ

Президент США Джо Байден подписал указ о возвращении Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщает Associated Press.

Данное решение стало одним из первых, которое было принято с момента инаугурации демократа. Кроме того, Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату.

О намерении вернуть США в ВОЗ переходная команда демократа сообщила накануне. По мнению американского лидера, это позволит координировать действия мировых государств в процессе борьбы с коронавирусом.

В начале июля 2020 года Дональд Трамп, который на тот момент являлся главой государства, направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Ранее он неоднократно обвинял организацию в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.