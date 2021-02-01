Северный вестибюль станции «Кропоткинская» возобновил работу в обычном режиме

Северный вестибюль станции «Кропоткинская» Московского метрополитена работает штатно. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 1 февраля.

«Северный вестибюль станции «Кропоткинская» Сокольнической линии работает в штатном режиме», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в департаменте сообщили, что северный вестибюль станции закрыт на выход по требованию полиции.

Накануне в дептрансе сообщили, что все станции Московского метрополитена вернулись к штатному режиму работы после несанкционированных акций, передает RT.

В Москве были закрыты несколько станций метро. Речь идет о станциях «Красные Ворота», «Сухаревская», «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город».

Кроме того, сообщалось, что станция метро «Трубная» в центре города закрыта на выход пассажиров. Также был ограничен выход со станций «Пушкинская», «Чеховская» и «Тверская».