Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посольство сообщило о нахождении в Мьянме примерно 70 россиян
Мир
В раде раскритиковали идею провести референдум о статусе Донбасса
Мир
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Общество
На инвестиционные проекты в Арктике выделят более 214 млрд рублей
Авто
В России предложили ввести единые тарифы для каршеринга
Экономика
Путин отметил роль банковской системы в преодолении последствий пандемии
Общество
Синоптики пообещали москвичам солнечный февраль
Общество
В Ингушетии задержаны трое подозреваемых в пособничестве террористам
Общество
Путин поручил проработать вопрос о создании суда по правам человека в России

Северный вестибюль станции «Кропоткинская» возобновил работу в обычном режиме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Северный вестибюль станции «Кропоткинская» Московского метрополитена работает штатно. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 1 февраля.

Кулаками не машут: студент-беглец и тиктокер будут ждать суда за решеткой
Повторное участие в несанкционированных акциях грозит лишением свободы на срок до пяти лет, предупреждают юристы

«Северный вестибюль станции «Кропоткинская» Сокольнической линии работает в штатном режиме», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в департаменте сообщили, что северный вестибюль станции закрыт на выход по требованию полиции.

Накануне в дептрансе сообщили, что все станции Московского метрополитена вернулись к штатному режиму работы после несанкционированных акций, передает RT.

В Москве были закрыты несколько станций метро. Речь идет о станциях «Красные Ворота», «Сухаревская», «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город».

Кроме того, сообщалось, что станция метро «Трубная» в центре города закрыта на выход пассажиров. Также был ограничен выход со станций «Пушкинская», «Чеховская» и «Тверская».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021