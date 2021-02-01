Россияне рассказали о главных страхах в путешествиях

В ходе путешествий россияне больше всего стараются избежать непредвиденных расходов, а также придают значение качеству отдыха. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру., которые 1 февраля оказались в распоряжении «Известий».

На вопрос о том, чего они стараются избежать в путешествиях, дали ответ 1,2 тыс. респондентов, которые отправляются в поездки как минимум раз в год.

Самым важным фактором для путешественников фактором стали деньги. Почти половина опрошенных (47%) отметили, что для них важнее всего не столкнуться в поездке с излишними тратами и переплатами.

Треть участников опроса (35%) заявили, что им важно избежать в путешествиях досадных неприятностей и испорченных впечатлений, а также не потратить время впустую (33%).



В опасениях столкнуться с плохим сервисом и низким уровнем комфорта признались 29% респондентов. В то же время 15% не хотели бы тратить лишнее время и усилия на то, чтобы желаемый уровень комфорта все-таки получить.



Для четверти россиян в приоритете оказалась надежность и стремление избежать того, что может оказаться небезопасным и сорвать их планы. Также около 25% надеются, что в поездках их не буду поджидать раздражающие мелочи, которые могут испортить впечатление от поездки.

Приверженцами необычности оказались около 20% путешественников, которые стараются избегать при планировании путешествий скуки, банальности, типичных предложений. Около 10% респондентов опасаются, что им нечего будет вспомнить после, не будет ярких впечатлений, а 6% стремятся к получению нового, уникального опыта в путешествиях.

В октябре 2020 года сообщалось, что почти треть сотрудников компаний среднего и малого бизнеса отказались от отпуска из-за падения доходов в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Больше половины участников опроса — 57% — признались, что им пришлось отказаться от летнего отпуска. Среди причин такого решения 60% назвали коронавирусные ограничения, у 32% упал доход, 17% не смогли уехать из-за высоких цен на путевки по России.