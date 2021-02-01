На инвестиционные проекты в Арктике выделят более 214 млрд рублей
Правительство России выделит на поддержку инвестиционных проектов в Арктике более 214 млрд рублей. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
По словам главы правительства, кабмин согласовал перечень арктических инвестиционных проектов, которым будет оказываться государственная поддержка.
«В их числе — несколько крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 214 млрд рублей», — уточнил он.
21 января стало известно, что более 130 предприятий Санкт-Петербурга заключили контракты с предприятиями регионов Арктической зоны. Общая сумма соглашений составила 4,787 млрд рублей.
В декабре 2020 года также стало известно, что Санкт-Петербург может стать отправной точкой туристических направлений в Арктику. На данный момент правительство города обсуждает возможность организации соответствующих туров с властями Карелии, часть районов которой входит в арктическую зону.
В ноябре глава Республики Коми Владимир Уйба предложил создать единую туристическую платформу «Арктика в один клик», которая будет действовать для туристов в арктических регионах России.