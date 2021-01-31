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В Москве задержали Илью Яшина и Андрея Пивоварова

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В Москве задержали главу столичного муниципального округа Красносельский Илью Яшина и исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил сам Яшин.

Он уточнил, что их направили в Красносельский отдел полиции.

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«За участие в несанкционированной акции. Нас задержали на дороге, мы в машине ехали с Андреем Пивоваровым, ДПС заблокировали машину, подъехал ОМОН, подъехали опера. И вот сейчас нас доставляют в отдел полиции», — отметил Яшин в беседе с «РИА Новости».

По его словам, в момент задержания он не находился в месте, где проходила акция, а уезжал вместе с Пивоваровым.

Ранее в этот же день оппозиционные СМИ сообщали, что в ходе несанкционированных акций было задержано более 3,3 тыс. человек. Больше всего людей задержано в Москве — свыше 900 человек.

Однако, по данным уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой, по состоянию на 14:00 полиция задержала около 120 человек.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.

Накануне МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января и предупредило об ответственности за нарушения правопорядка — как административной, так и уголовной.

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