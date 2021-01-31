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Оппозиционные СМИ сообщили о задержании 3,3 тыс человек на незаконных акциях

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Более 3,3 тыс. человек задержали на несанкционированных акциях в России. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает портал «ОВД-Инфо».

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Как уточняется, больше всего людей задержаны в Москве — их число превысило 900 человек.

Однако, по данным уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой, по состоянию на 14:00 полиция задержала около 120 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве был задержан мужчина, который с битой напал на сотрудников ОМОНа. В результате происшествия никто не пострадал.

В центре Москвы во время задержания участника несанкционированной акции протеста сотрудника полиции повалили на тротуар, в результате чего у него слетел защитный шлем. При этом сам задержанный сбежал с места происшествия.

Кроме того, РЕН ТВ сообщил о задержании в Петербурге находящегося в состоянии алкогольного опьянения мужчины. Он кричал и нецензурно выражался возле Театра юного зрителя.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.

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