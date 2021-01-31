Мужчина с битой напал на сотрудников ОМОНа в Москве

В Москве мужчина с битой напал на сотрудников ОМОНа в ходе несанкционированной акции, состоявшейся в воскресенье, 31 января. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «Майор и Генерал».

Судя по кадрам, молодой человек атаковал группу силовиков на Площади трех вокзалов в районе станции метро «Комсомольская».

По данным «Известий», напавший был задержан. В результате происшествия никто не пострадал.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.

Однако в ходе воскресных акций уже зафиксировано несколько случаев применения насилия к представителям власти. Так, в центре Москвы во время задержания участника несанкционированной акции протеста сотрудника полиции повалили на тротуар, в результате чего у него слетел защитный шлем. При этом сам задержанный сбежал с места происшествия.

Кроме того, на Площади трех вокзалов участники несогласованной акции начали забрасывать сотрудников силовых структур снегом. Некоторые из граждан вышли на проезжую часть возле площади трех вокзалов, перекрыв движение транспорта.

В Петербурге в ходе незаконного мероприятия один из его участников дважды ударил бойца ОМОНа Росгвардии кулаком по голове. Это произошло на Пионерской площади. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Решается вопрос об аресте нападавшего.