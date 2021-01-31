В Москве при задержании нарушителей порядка повалили полицейского

Сотрудника полиции повалили на тротуар в центре Москвы во время задержания участника несанкционированной акции протеста. Инцидент произошел 31 января в центре мегаполиса на площади трех вокзалов.

Трое стражей порядка вели задержанного мужчину, когда их догнала молодая девушка. В это время задержанный ими нарушитель попытался вырваться из рук полицейских и сбежать, он оттолкнул одного полицейского, тот упал. При падении с головы сотрудника полиции упал шлем.

Мужчина скрылся с места происшествия.

В связи с запланированной несанкционированной акцией в Москве перекрыли доступы в центр города. Протестующие разошлись по разным районам города.

Ранее на площади трех вокзалов участники несогласованной акции начали забрасывать сотрудников силовых структур снегом. Некоторые из граждан вышли на проезжую часть, перекрыв тем самым движение.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий.