На площади трех вокзалов в Москве силовиков начали забрасывать снегом

На площади трех вокзалов в Москве участники несогласованной акции начали забрасывать сотрудников силовых структур снегом. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что собравшиеся на площади протестующие попытались прорваться через правоохранителей, которые перегородили им путь. После участники акции начали забрасывать силовиков снежками. При этом в тот момент, когда митингующие попытались надавить стенкой, послышался кашель, так как в толпе распылили газ.

Также телеканал передал, что несколько участников несанкционированной акции в Москве вышли на проезжую часть возле площади трех вокзалов, перекрыв тем самым движение.

Кроме того, на Комсомольской площади в центре столицы сотрудники Росгвардии, ОМОН и спецназа начали задерживать протестующих. По данным корреспондентов ТАСС, представители правоохранительных органов постоянно предупреждают собравшихся о том, что мероприятие является незаконным, и просят их разойтись.

Подчеркивается, что часть участников акции в настоящее время находится в районе Басманной и Каланчевской улиц, причем у собравшихся нет единого мнения относительно направления движения.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции. Полиция задерживает некоторых правонарушителей. В российской столице перекрыт центр, закрыты несколько станций метро. Правоохранители патрулируют улицы Москвы в усиленном режиме.

Накануне дептранс столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения проинформировал, что в воскресенье в Москве будет запрещено парковать автомобили на улицах Моховая и Охотный Ряд, в Театральном и Китайгородском проездах, Новой площади, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных.

30 января МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. В ведомстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения.