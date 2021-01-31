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Около 120 человек задержаны на несогласованных акциях в Москве

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Порядка 120 человек задержали в ходе несакционированных акций, которые проходят в Москве 31 января. Об этом заявила омбудсмен столицы Татьяна Потяева.

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«Около 120 человек задержаны. Но эта цифра постоянно меняется», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам Потяевой, к ней пока не поступало обращений.

Ранее в этот же день сообщалось, что на площади трех вокзалов в Москве участники акции начали забрасывать сотрудников силовых структур снегом. При этом люди вышли на проезжую часть дороги, перекрыв тем самым движение.

29 января стало известно, что из-за сообщений о проведении несанкционированной акции в Москве 31 января с 8:00 будут на вход и выход закрыты станции московского метро «Александровский сад», «Театральная», «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город», также будут введены ограничения для передвижения пешеходов. При этом позднее департамент транспорта Москвы предупредил о возможном закрытии еще нескольких станций метро.

Накануне МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января и предупредило об ответственности за нарушения правопорядка — как административной, так и уголовной.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. Также среди задержанных были дети. Следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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