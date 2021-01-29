Количество осадков в Москве превысило январскую норму на 40%

В первом месяце 2021 года в Москве выпало на 40% осадков больше климатической нормы, сообщили в столичном метеобюро в пятницу, 29 января.

По данным наблюдений на главной метеостанции города на ВДНХ, за минувшие сутки в столице выпало 7 мм осадков, всего с начала января — 59 мм. При этом месячная норма в январе составляет 42 мм, передает «Интерфакс».

Как отметили в метеобюро, самым снежным днем месяца в столице стало 14 января, когда высота снежного покрова выросла сразу на 10 см.

Согласно прогнозу синоптиков, еще один снегопад в Москве ожидается в воскресенье, 31 января. В этот день может выпасть более 5 см осадков.

Ранее, 28 января, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам мягкий и снежный февраль с комфортными морозами — до -6 градусов днем.

По его словам, в Москве и Центральной России в феврале среднемесячная температура воздуха превысит многолетнюю климатическую норму на градус-полтора.

25 января заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев предположил, что 30-градусные морозы еще могут вернуться в столичный регион в феврале.