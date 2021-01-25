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В Гидрометцентре допустили 30-градусные морозы в столичном регионе в феврале

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30-градусные морозы еще могут вернуться в столичный регион в последний месяц зимы. Такое мнение высказал в понедельник, 25 января, заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

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«Впереди еще весь февраль, поэтому я не исключаю 30-градусных морозов в Московском регионе или погоду похожую [на ту], которая была в январе. Это вполне возможно», — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот же день сообщалось, что наступившая в Москве оттепель сменится легкими морозами уже в предстоящие выходные, пишет «Москва 24».

Накануне в Москве температура воздуха поднялась до отметки +2,2 градуса, что сделало этот день самым теплым с начала зимы.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о сохранении в городе теплой, но мрачной погоды до середины следующей недели. По его словам, в эти дни будут низкие облака, туманность, слякоть и отсутствие солнца.

Сильные морозы пришли в столичный регион во второй половине января. Так, в ночь на 18 января температура воздуха в Московской области опускалась ниже –31 градуса, в Москве столбики термометров местами показали почти –29.

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