Москвичам назвали сроки возвращения зимней погоды

В Москву ближе к выходным вернется зимняя погода с отрицательными температурами до –2...–7 градусов. Об этом сообщила в понедельник, 25 января, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Первая половина недели ожидается с небольшими осадками. Чуть больше осадков будет 27-го числа, потому что к нам будет приближаться другой южный циклон», — сказала она агентству «РИА Новости».

По словам специалиста, во вторник, 26 января, температура понизится, ветер усилится до 12–14 м/с.

Позднякова добавила, что в среду, 27 января, будет облачно, временами осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в течение суток в столичном регионе будет составлять –4…+1 градус.

В Москве температура ожидается около нуля градусов, а ночью сохранится порывистый ветер до 12–15 м/с.

Уже в четверг, 28 января, погода будет «вполне зимняя», отметила синоптик. Будет облачно, временами снег. Температура начнет понижаться в течение суток: в регионе 0...–5 градусов, в Москве будет около 0.

Ожидается, что 29–30 января ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура ночью достигнет –5...–10 градусов, днем — –2...–7 градусов, пишет «Газета.ру».

Накануне в Москве температура воздуха поднялась до отметки +2,2 градуса, что сделало этот день самым теплым с начала зимы.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о сохранении в городе теплой, но мрачной погоды до середины следующей недели. По его словам, в эти дни будут низкие облака, туманность, слякоть и отсутствие солнца.