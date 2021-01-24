Вильфанд спрогнозировал мрачную погоду в Москве в ближайшие дни

Мрачная, но теплая погода будет сохраняться в столице до середины следующей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Все эти дни до середины следующей недели погода будет мрачной: низкие облака, туманность, слякоть, отсутствие солнца. Единственный позитивный момент — тепло», — приводит его слова 24 января ТАСС.

Синоптик предупредил москвичей, что оттепель может принести такие неприятности, как сход снега с наклонных крыш, а также гололедицы. Кроме того, такая погода приведет к образованию сосулек, добавил он.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра заявил, что оттепель в ближайшие дни уменьшит высоту снежного покрова в европейской части РФ примерно на 10 см.