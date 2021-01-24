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Вильфанд назвал сроки сохранения снежного покрова в европейской части РФ

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Снег в европейской части России останется до второй половины марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Этот снег надолго, он растает только в период схода снежного покрова, а это вторая половина марта. Высота снега сейчас примерно на 3 см выше нормы. Это тот снег, который позволяет наслаждаться зимой даже в период оттепели», — цитирует синоптика 24 января ТАСС.

При этом научный руководитель предупредил, что оттепель в ближайшие дни уменьшит высоту снежного покрова примерно на 10 см. В среднем в данном регионе высота снежного покрова составляет около 35–40 см.

20 января Вильфанд рассказал о наступлении оттепели в европейской части России с пятницы, 22 января. По словам специалиста, на крышах зданий будут образовываться сосульки.

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