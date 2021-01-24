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Синоптики зафиксировали в Москве самый теплый день зимы

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В Москве в воскресенье, 24 января, температура воздуха поднялась до отметки плюс 2,2 градуса. Соответствующие показатели были зафиксированы в 20:00 на главной столичной метеостанции на ВДНХ.

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«Сегодня самый теплый день с начала нынешней зимы в Москве», — сказал «Интерфаксу» представитель столичного метеобюро.

По его словам, такая аномальная температура превышает среднесуточную климатическую норму для конца января более чем на 10 градусов.

Как уточнили в метеобюро, в предыдущий раз температурный максимум нынешней зимы отмечался 17 декабря 2020 года.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о сохранении в городе теплой, но мрачной погоды до середины следующей недели. По его словам, в эти дни будут низкие облака, туманность, слякоть и отсутствие солнца.

17 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 18 января в Москве будут самые холодные сутки за последние четыре года. В столичном метеобюро называли ночь на 17 января самой холодной с начала зимы.

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