Температура в Москве впервые с начала зимы опустилась ниже -20 градусов

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Об этом сообщили в воскресенье, 17 января, в столичном метеобюро.

«К 7:00 температура воздуха на главной метеостанции города на ВДНХ опустилась до –20,3 градуса. Это пока минимум для нынешней зимы», — приводит сообщение «Интерфакс».

Ранее самой холодной считалась ночь на 15 января, когда температура воздуха опустилась до отметки –18,6 градуса.

Абсолютный температурный рекорд холода для 17 января в Москве был установлен в 1940 году. Тогда столбики термометров показали –42,1 градуса.

По данным синоптиков, ночь с 17 на 18 января в столичном регионе будет еще холоднее. В Москве ожидается мороз до –25 градусов, в Московской области прогнозируют похолодание до –28 градусов.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на большей части территории России в ближайшие дни прогнозируются аномальные морозы. Синоптики в связи с этим выпустили предупреждение об опасном явлении «аномально холодной» погоды.