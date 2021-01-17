Синоптик предупредил о самых холодных сутках в Москве за четыре года

Самые холодные сутки в Москве будут 18 января. Такой температуры не было четыре года. Об этом сообщил в воскресенье, 17 января, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что холод продержится недолго, с 19 января температура начнет медленными темпами повышаться.

«Завтра мы опускаемся на самое дно —самые холодные сутки за последние 4 года. И дальше со вторника холод начнет постепенно отступать, медленно-медленно. Во вторник нас в ночь на Крещение начнет затягивать облаками, обойдется без осадков, минус 19... 21 в Москве, минус 18...23 по области. А днем уже местами начнет срывать небольшой снег, минус 13...15 в Москве и минус 12...17 в Подмосковье», — рассказал Тишковец «РИА Новости».

Он отметил, что в среду, 20 января, ночью пойдет небольшой снег, температура в столице будет от минус 16 до минус 18 градусов и от минус 15 до минус 20 градусов в Московской области.

Уже днем 20 января благодаря антициклону в Москве и области произойдет потепление, ожидается солнечная погода, без осадков. В столице ожидается температура от минус 9 до минус 11 градусов, а в Подмосковье от минус 8 до минус 13 градусов.

«В четверг в ночь тоже антициклональная переменная облачность, без осадков, минус 16...18 в городе, минус 15...20 в области. Днем с четверга процессы будут меняться кардинально. В четверг временами небольшой снег и потеплеет до минус 8...10 в Москве, минус 7...12 в Подмосковье», — отметил синоптик.

Тишковец добавил, что в пятницу, 22 января, может пойти снег, ночная температура в Москве будет от минус 2 до минус 7 градусов, а днем около нуля. В выходные, 23 и 24 января, также будет около нуля, ожидаются осадки в смешанной форме. По словам синоптика, сильных снегопадов не ожидается, но сугробы могут увеличиться на несколько сантиметров.

«Вот такие у нас русские температурные горки: то вверх, то вниз, то вниз, то вверх. Нет постоянства», — подытожил он.

В Гидрометцентре предупредили о наступлении аномальных холодов в ближайшие дни на большей части территории России.

Ранее в этот день температура в Москве впервые с начала зимы опустилась ниже минус 20 градусов. В столичном метеобюро назвали ночь на 17 января самой холодной с начала зимы.