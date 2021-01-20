Холодные будни: продажи обогревателей в России выросли на 160%

Резкое похолодание в России привело росту продаж обогревателей и другой климатической техники. Число покупок таких приборов с 11 по 16 января выросло на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Известия» в пресс-службе оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Также спрос увеличился на снегоуборочные инструменты: например, лопаты стали покупать на 138% больше. Крупнейшие продавцы подтвердили «Известиям» наметившуюся тенденцию: в «Ашане», «Ленте», Wildberries отметили, что покупки подскочили в разы.

Доступное тепло

В России резко увеличились продажи обогревательных приборов: с 11 по 16 января частота покупок этих товаров выросла на 160% по сравнению с прошлым годом. Средний чек стал больше на 28% и составил 930 рублей. Об этом свидетельствуют данные крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия». Компания ежедневно обрабатывает по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс в стране.

Также изменился спрос на снегоуборочную продукцию, сказали в пресс-службе «Платформы ОФД». Частота покупок лопат увеличилась на 138%, а средний чек на них стал выше на 17% и составил 430 рублей. Число приобретений толкателей снега увеличилось на 96%, стоимость одной покупки составила в среднем 1,1 тыс. рублей, это на 12% больше прошлогоднего показателя. При этом частота покупок снегоуборщиков взлетела на 360%, а средний чек покупки вырос на 34%, до 23,4 тыс. рублей.

Основной объем продаж пришелся на Москву и регионы центральной части России, отметили эксперты «Платформы ОФД».

— В середине прошлой недели, когда температура упала, а дорожные условия были особенно сложными, розница начала фиксировать резкий рост продаж лопат и снегоуборщиков, — сказали в компании. — Пик спроса на обогревательные приборы пришелся на выходные (16–17 января), когда установились более низкие температуры.

В «Платформе ОФД» уточнили: климатическая техника — это в основном импортная продукция, цена которой зависит от курса доллара. Из-за колебаний валюты стоимость продукции и средние чеки выросли.

Сибирская зима

Уже 10 января синоптики начали предупреждать: столицу и всю страну ждут аномальные холода. Специалисты ожидали арктические и ультрополярные воздушные массы, которые должны были сильно изменить температурный фон. В итоге он действительно резко понизился до –15...–20 градусов по Цельсию в среднем по центральным регионам. В столице к пятнице начнет теплеть, но в остальных субъектах специалисты ждут сохранения серьезных минусовых температур.

В компании Wildberries «Известиям» подтвердили, что спрос на климатическую технику в начале января изменился. Так, с 11 по 13 числа количество заказов тепловентиляторов (приборы, нагревающие потоки воздуха) выросло в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, конвекторов (нагреватели) — в 10 раз, обогревателей — в пять.

Самые популярные модели обогревателей, которые покупают россияне, находятся в ценовом диапазоне от 2 тыс. до 3,5 тыс. рублей, отметили в компании. Хотя растет интерес и к более дорогим, так называемым умным, обогревателям, которыми можно управлять дистанционно с помощью приложения на смартфоне.

В компании также подчеркнули: из-за морозов в России вырос спрос и на устройства, аксессуары, которые позволяют запустить двигатель автомобиля в очень низкие температуры. Например, с 15 по 17 января число заказов проводов прикуривания выросло в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пуско-зарядных устройств за эти три дня купили в четыре раза больше, чем за аналогичные дни прошлого года. Кроме того, для более быстрого прогрева салона автомобиля россияне активно приобретают специальные автомобильные тепловентиляторы: на них спрос увеличился в 18 раз за этот период.

За первую половину января пользователи заказали такое же количество обогревателей, какое и за весь декабрь ушедшего года, сказал «Известиям» управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис. Также люди начали чаще заказывать теплые вещи: пледы, перчатки, носки, одеяла.

В пресс-службе «Магнита» «Известиям» сообщили, что продажи климатической техники в сети с 11 по 18 января выросли на 43% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В пресс-службе «Ашана» отметили, что реализация климатических товаров началась в ноябре, а высокий спрос на них компания зафиксировала с 11 по 16 января. Это произошло из-за температурной аномалии, уточнил представитель ритейлера. Например, продажи тепловентиляторов, конвекторов и обогревателей выросли в два раза, электрокаминов — в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заметили рост спроса на теплотехнику и в «Ленте». В пресс-службе компании «Известиям» сказали, что на предыдущей неделе продажи этих товаров в магазинах сети выросли примерно в три раза. Чаще всего этой техникой интересовались жители Санкт-Петербурга, Москвы, Сибири и Урала. При этом в прошлом году интерес к ней был ниже из-за теплой зимы, сказал представитель ритейлера. В компании подчеркнули, что цены на такую технику в этом году выше, чем в прошлом — это связано с ростом курса доллара.