Правительство выделит 18 млрд рублей на привлечение медиков в регионы

Правительство России выделит 18 млрд рублей на привлечение новых специалистов-медиков в регионы, число врачей за год должно вырасти на 14 тыс. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, 28 января.

«Свыше 18 млрд рублей из этого фонда (федерального Фонда обязательного медицинского страхования. — Ред.) направим региональным организациям на привлечение в больницы и поликлиники новых специалистов — врачей и среднего медицинского персонала — и выплату им заработной платы», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что в настоящий момент в связи с ситуацией с коронавирусом система здравоохранения особенно нуждается в кадрах.

«Рассчитываем, что к концу года за счет этих средств и за счет увеличения фондов оплаты труда медицинских организаций число врачей вырастет на 14 тыс., а среднего медицинского персонала — почти на 26 тыс. человек», — сказал он.

В конце декабря Мишустин заявил, что правительство России направит более 52 млрд рублей на доплаты медикам, которые работают с COVID-19, до конца зимы.

Он поручил главам Минздрава России и Росздравнадзора контролировать выплаты медикам, отметив, что задержки по выплатам нужно решать в ручном режиме.

Весной 2020 года президент России Владимир Путин распорядился выплатить медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, специальную федеральную надбавку в период с апреля по июнь. Для врачей размер выплаты составил 80 тыс. рублей, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей, для врачей скорой помощи — 50 тыс. рублей, а для фельдшеров, медсестер и водителей — 25 тыс. рублей. Позже мера неоднократно продлевалась.

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