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Месяц румынского: в Молдавии подводят итоги работы нового президента

Майя Санду обязала членов Совбеза учить румынский, но не назначила премьера
Фото: REUTERS/Pool/Johanna Geron
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Месяц румынского: в Молдавии подводят итоги работы нового президента
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2021-01-27 16:33:06
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Президент Молдавии Майя Санду сформировала состав Высшего совета безопасности и обязала новых членов учить румынский язык. В ходе первого заседания ВСБ глава государства назвала Молдавию самой коррумпированной страной региона. В Кишиневе в это же время подводят первые итоги работы Санду, которая вступила в должность президента месяц назад. Аналитики отмечают, что глава государства так и не сформировала правительство, но содействовала запрету русского языка как языка межнационального общения. «Известия» разбирались в ситуации.

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Совбез попутал

Высший совет безопасности Молдавии — совещательный орган, который анализирует работу властных структур. 21 января президент страны Майя Санду внесла изменения в положение о ВСБ. Своим указом она обязала всех новых членов совета знать румынский язык, а также санкционировала допуск участников к гостайне.

25 января Санду огласила новый состав ВСБ. В него по праву должности вошли спикер парламента, премьер-министр, министры внутренних дел и обороны и другие представители исполнительной власти. Этим, однако, дело не ограничилось. В состав совета Санду также включила четырех своих советников, двух депутатов своей партии «Действие и солидарность» (ПДС) и нескольких представителей неправительственных организаций с зарубежным финансированием. Например, членами ВСБ стали экономисты Сергей Гайбу и Владислав Кульминский из грантовых структур Expert Grup и IPIS.

Месяц румынского
Бывший президент Молдавии Игорь Додон

Бывший президент Молдавии Игорь Додон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Оппоненты раскритиковали решение Санду. Бывший президент Игорь Додон возмутился кадровой политикой. «Впервые в консультативном органе не нашлось места для башкана (главы) Гагаузии. Что это: показательное отношение к региону или обида на гагаузов за то, что на ноябрьских выборах они отдали за Майю Санду менее 5% голосов?» — задался он вопросом. Министр юстиции Фадей Нагачевский возмутился тем, что его не включили в ВСБ. «Состав сформирован исключительно на основе личных взглядов», — отметил он.

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26 января состоялось первое заседание обновленного ВСБ. «Я сомневаюсь в честности некоторых членов. Думаю не приглашать их на определенные обсуждения, когда посчитаю, что существует конфликт интересов или риск конфликта интересов», — заявила президент, хотя конкретных имен не назвала. Санду добавила, что Молдавия считается самой коррумпированной страной региона. «Очень трудно помогать людям, когда из бюджета страны постоянно расхищают миллиарды, когда ничего не делают, чтобы остановить контрабанду и уклонение от уплаты налогов», — пожаловалась она.

Месячный президент

Во время предвыборной кампании Майя Санду обещала взять курс на евроинтеграцию, уменьшить коррупцию и повысить уровень жизни граждан. Официально в должность президента она вступила 24 декабря, а потому в стране сейчас подводят первые итоги работы главы государства.

Одно из заметных решений Санду — формирование собственной команды. Кандидатуры, однако, вызвали немало споров. Генеральным секретарем аппарата президента стал Андрей Спыну, которого обвиняют в том, что в декларации о доходах он в пять раз занизил стоимость своего дома. Советник Санду Вячеслав Негруцэ был осужден за превышение полномочий и причинение ущерба государству в размере €400 тыс. Другой советник, Анна Ревенко, была вовлечена в скандал с утаиванием имущества, а Лилиану Николаеску-Онофрей обвиняли в плагиате. Руководителем Службы государственной охраны и безопасности Санду назначила личного телохранителя.

Месяц румынского
Инаугурация избранного президента Молдавии Майи Санду в Кишиневе

Инаугурация избранного президента Молдавии Майи Санду в Кишиневе

Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Другой комплекс решений связан с правительством Молдавии. Сразу после победы на президентских выборах Санду потребовала от премьер-министра Иона Кику уйти в отставку. Глава правительства сначала отказался. Он предлагал политическим оппонентам отложить разногласия и сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса и принятии бюджета на 2021 год. В конце декабря, однако, Кику изменил свое решение и подал в отставку.

С тех пор, однако, полноценный кабинет министров в Молдавии так и не появился, Санду отказывается вносить кандидатуру нового главы правительства в парламент. Дело в том, что конечная цель президента — роспуск парламента, где сейчас сильны позиции социалистов Додона. Конституция страны предполагает, что досрочные выборы в парламент возможны только в двух случаях — при неутверждении правительства в течение 45 дней или непринятии депутатами законов в течение 90 дней. Соответственно, Молдавия уже месяц живет без полновесного правительства. Министр юстиции Фадей Нагачевский предупреждает, что затягивание времени может стать поводом для начала процедуры импичмента против Санду.

Еще одно знаковое событие последнего месяца в Молдавии — лишение русского языка статуса языка межнационального общения. Закон, которым русскому присвоили такой статус, на излете своего правления подписал предыдущий глава государства Игорь Додон. После вступления Санду в должность депутаты ее партии обжаловали инициативу. В результате Конституционный суд отменил решение Додона. Председатель КС Домника Маноле заявила, что закон якобы давал русскому языку привилегированный статус по отношению к языкам других нацменьшинств.

Месяц румынского
Министр юстиции Фадей Нагачевский

Министр юстиции Фадей Нагачевский

Фото: РИА Новости/Sputnik

Во внешней политике Санду отметилась двумя зарубежными визитами. Сначала новый президент съездила на Украину, при этом до Киева добиралась почему-то на микроавтобусе. На итоговом брифинге президент Украины Владимир Зеленский похвалил коллегу. «Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским», — сказал он.

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Во время второго зарубежного визита — в Брюссель — Санду встретилась с первыми лицами Евросоюза. Президент Молдавии собиралась договориться о возобновлении внешнего финансирования, но успеха достичь не удалось. «У нас должна быть стабильная и ответственная власть. Когда это произойдет, все фонды ЕС будут разблокированы, в Молдову поступит большое количество средств», — сказала президент после возвращения.

Погоня за рейтингом

Эксперты говорят, что пока Санду не оправдывает ожиданий молдавских избирателей. «Мы видим активные внешнеполитические контакты нового президента. Думаю, она пытается компенсировать нехватку полномочий внутри страны поддержкой извне. Подобной тактики придерживался и предшественник Санду. Только Додон обращался к России, новый глава государства — к Румынии, Евросоюзу. Но страны ЕС переживают тяжелый эпидемиологический и экономический кризис, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на успех этой тактики», — говорит «Известиям» молдавский эксперт, глава центра анализа и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы.

Месяц румынского
Президент Молдавии Майя Санду и президент Румынии Клаус Йоханнис во время церемонии приветствия в Президентском дворце в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду и президент Румынии Клаус Йоханнис во время церемонии приветствия в Президентском дворце в Кишиневе

Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

Заведующий отделом Молдавии Института стран СНГ Сергей Лавренов говорит, что Санду поторопилась с отставкой старого правительства. «Страна осталась без полноценного правительства. В команде Санду просто нет профессионалов, которым она доверяет. Избиратели видят, что никаких эффективных шагов по реанимации экономики, социальной сферы она не предпринимает. Рейтинги Санду ползут вниз, поэтому глава государства торопится с досрочными парламентскими выборами. Чем быстрее они пройдут, тем больше у нее шансов укрепить свою вертикаль власти. Чем больше пройдет времени, тем сильнее просядут рейтинги», — объясняет собеседник.

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