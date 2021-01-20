Премьер сезона: экс-президент обещает Молдавии новые протесты

В Молдавии разгорелся очередной политический кризис. Бывший президент Игорь Додон пообещал вывести десятки тысяч людей на массовый митинг, если нынешний лидер Майя Санду до 1 февраля не выдвинет кандидатуру премьер-министра для утверждения парламентом. По его словам, тем самым политик «нарушила конституцию и узурпировала власть». Президент затягивает с выбором главы правительства, стремясь как можно скорее распустить парламент и устроить досрочные выборы, чтобы провести в законодательный орган как можно больше своих сторонников. Подробности — в материале «Известий».

Нарушитель и узурпатор

«Если президент Молдавии и ее соучастники будут и дальше нарушать конституционные нормы и играть в эти игры, мы оставляем за собой право принять все конституционные меры против президента страны и все законные действия, включая массовые протесты против узурпаторов государственной власти», — заявил председатель Партии социалистов (ПСРМ), бывший президент Игорь Додон.

Политик отмечает, что государству необходимо функциональное правительство, поэтому его партия настаивает на том, чтобы руководитель республики Майя Санду назначила кандидатуру премьер-министра до 1 февраля — в этот день начнется сессия парламента. По словам Додона, президент, пытаясь по-своему интерпретировать конституцию страны, «предпринимает попытку узурпации власти».

Премьер сезона_2 Президент Молдавии Майя Санду перед встречей с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе Фото: REUTERS/Johanna Geron

«То, что сейчас происходит, — это тотальная неопределенность, вызванная по большей части бездействием и нарушением конституции президентом страны. У нас нет правительства, а президент боится взять на себя ответственность и устраивает всякие шоу, чтобы прикрыть свой страх, прикрываясь внешней политикой. Но и там в основном ее действия безрезультатны», — считает лидер Партии социалистов. Он также отметил, что на протесты к зданию администрации президента могут выйти десятки тысяч людей.

Бывший глава государства считает, что нынешнее нахождение Санду у власти в стране — «это второй полный провал» (с июня по ноябрь 2019 года она была премьер-министром). «Президент страны требует отставки правительства, выводит людей на протест в разгар пандемии. Партия Майи Санду инициирует вотум недоверия и требует срочной отставки правительства. Правительство подало в отставку. И что следует далее? Президент страны начинает оказывать давление на министров, чтобы они не подавали в отставку. Она не хочет брать на себя ответственность, назначать другое правительство. Абсолютно ясно, что Санду не знает, как поступать дальше, у нее нет никакого решения», — возмущался Додон.

Замкнутый круг

Председатель Партии социалистов отметил, что согласно основному закону страны, после консультаций с парламентскими фракциями глава государства была обязана выдвинуть кандидатуру премьер-министра. Додон намерен обратиться в Конституционный суд, чтобы там ему разъяснили, каков максимальный срок, в течение которого президент после отставки правительства должен предложить кандидатуру премьера, а также какое наказание может грозить руководителю республики, который этого не сделал.

Дело в том, что партия Санду «Действие и солидарность» (PAS) пытается добиться от Конституционного суда права самороспуска парламента, если за это проголосуют две трети депутатов. Представители фракции PAS Михай Попшой и Дан Перчун уже обратились с этим вопросом в Конституционный суд (КС). Однако 18 января председатель КС Домника Маноле сообщила, что запрос политиков отклонен, поскольку «парламент нельзя распустить голосом двух третей депутатов». Она отметила, что в конституции есть две четкие причины роспуска парламента: если он не может назначить премьер-министра или три месяца не принимает никаких законов. Молдавское издание NM в этой связи отмечает, что у президента Санду «нет другого выхода, кроме как предложить кандидата в премьеры».

«С конституцией не играют»

Сейчас большинство мест в парламенте — у Партии социалистов и группы «За Молдову». Очередные выборы должны состояться в 2023 году. Премьер-министр Ион Кику (Партия социалистов) ушел в отставку 23 декабря прошлого года — за день до того, как Майя Санду, победив на выборах Игоря Додона, приступила к исполнению своих президентских обязанностей. Вместе с Кику правительство покинули главы Минздрава, Минфина и экономического ведомства Виорика Думбрэвяну, Сергей Пушкуца и Анатолий Усатый. Их отставки требовала оппозиция и даже инициировала в парламенте вотум недоверия правительству, однако рассмотреть предложение не успели, так как премьер заявил о добровольной отставке кабинета министров. В партии Санду, которая настаивала на этом и угрожала протестами в случае, если министры не покинут свой пост, уход правительства назвали диверсией и даже пообещали обратиться в Конституционный суд.

Президент Санду после консультаций с парламентскими фракциями пообещала в ближайшие дни предложить пути выхода из политического и экономического кризиса, добавив, что «правительство, назначенное социалистами, остается, и согласно действующему законодательству, полномочия премьер-министра будет исполнять кто-то из нынешних министров». В Партии социалистов на консультации с Санду отреагировали довольно скептически, пожаловавшись на то, что глава государства старалась узнать мнение депутатов по разным вопросам вместо того, чтобы предлагать свои решения и выдвинуть кандидата на пост главы правительства.

Премьер сезона_3 Заседание парламента Молдавии в Кишеве Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Санду хочет провести досрочные выборы, чтобы с их помощью укрепить свои позиции в парламенте. Однако большинство депутатов против досрочного голосования. Президент не предлагает кандидатуру нового главы правительства, поскольку опасается, что депутаты могут поддержать любого политика, чтобы не дать оснований для роспуска парламента. Если же законодательный орган дважды не проголосует за кандидата в премьер-министры, предложенного президентом, то тогда глава государства может также распустить парламент.

Молдавский эксперт в области конституционного права Александр Арсение считает, что у Майи Санду нет другого выхода, кроме как выдвинуть кандидата в премьеры. «Это императивная норма. Президент обязан это сделать. Я слышал революционные идеи о том, что президент может и не предлагать никого, но это бандитизм в конституционном плане. С конституцией не играют», — отметил специалист. Арсение также добавил, что в случае, если глава государства не станет исполнять свои обязанности и не выдвинет какую-либо кандидатуру на пост главы правительства, на референдум можно будет вынести вопрос о снятии президента с поста.

Эксперт также подчеркнул, что нарушением конституции Молдавии стала бы ситуация, при которой главу государства обязали бы утвердить кандидата, предложенного парламентским большинством. «Президент сам определяет кандидата [в премьеры]. Это его дискреционное право. Он может прислушаться или не прислушаться к парламентским фракциям, но выбор кандидата — ответственность президента», — пояснил Арсение.

«Тактический политический ход»

Как отметил в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, эксперт РСМД Дмитрий Офицеров-Бельский, сложившаяся ситуация в стране все же далека от политического кризиса. «Это типичная для Молдавии ситуация торга. К роспуску парламента не готовы все стороны. Если парламентские выборы и состоятся, то произойдет это не в ближайшее время. В лучшем случае — в конце весны. Стороны на протяжении всего времени будут пытаться найти компромисс», — пояснил политолог.

Премьер сезона_4 Столкновения с полицией у здания парламента Молдавии в Кишеневе. 16 декабря 2020 года Фото: REUTERS

По его мнению, Санду не предлагает кандидатуру на пост премьера, поскольку ни она, ни другие представители ее партии не хотели бы сейчас брать на себя ответственность за происходящее в стране. «Ситуация с коронавирусом и введенные в связи с этим ограничения негативно сказались на экономике Молдавии, а по сельскому хозяйству, в котором задействовано очень большое число людей, сильно ударила сильнейшая засуха, продолжавшаяся на протяжении всего лета и начала осени. Так что в Молдавии все очень непросто», — пояснил эксперт.

Что касается акций протеста, которые обещает Игорь Додон, то, по мнению доцента РГГУ, эксперта Российского совета по международным делам Александра Гущина, бывший президент использует это как средство информационного давления на Майю Санду. «Это больше такая политическая игра, чем реальная возможность вывести людей на улицу. Какие-то митинги могут быть, но точно это не будут серьезные протесты. Социалисты в лице Додона пытаются представить Санду как человека, который проводит деструктивную линию, не назначая правительство. Это тактический политический ход», — сообщил политолог в разговоре с «Известиями». Специалист уверен, что досрочных парламентских выборов в любом случае избежать не удастся. «Они состоятся рано или поздно. Социалисты постараются использовать в своей предвыборной кампании слабые позиции Санду и то, что она не назначает премьера», — уверен Гущин.