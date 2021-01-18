Додон предупредил о возможных протестах против «узурпации власти Санду»

Председатель Партии социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил 18 января о том, что партия может вывести людей на массовый протест, если глава государства Майя Санду не выдвинет кандидатуру премьер-министра до 1 февраля.

«То, что сейчас происходит, — это тотальная неопределенность, вызванная по большей части бездействием и нарушением конституции президентом страны. У нас нет правительства, а президент боится брать на себя ответственность и устраивает всякие шоу, чтобы прикрыть свой страх, прикрываясь внешней политикой. Но и там в основном ее действия безрезультатны», — приводит слова Додона местный портал NewsMaker.

Он отметил, что стране необходимо функциональное правительство. По его словам, если Санду до 1 февраля, когда начнется сессия парламента, не примет решения о кандидатуре на пост премьер-министра, то его партия организует массовый протест.

«Мы оставляем за собой право предпринять все конституционные меры против президента страны и все законные действия, включая массовые протесты против узурпаторов государственной власти», — подчеркнул Додон.

Он добавил, что на протесты к зданию администрации президента выйдут десятки тысяч людей.

На прошлой неделе министр юстиции страны Фадей Нагаческий также отмечал, что действия Санду в отношении правительства и парламента находятся на грани узурпации власти и злоупотребления законом.

В конце декабря 2020 года бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику сообщил о своем решении покинуть занимаемый пост. Кроме того, он объявил об отставке правительства.

В ноябре 2020 года Санду одержала победу во втором туре выборов президента Молдавии. Она набрала 57,7% голосов, а Додон получил поддержку 42,2% проголосовавших избирателей. После этого он поздравил свою соперницу с победой.

Однако в итоге Додон от участия в церемонии принятия присяги новой главой государства отказался, объяснив, что это протокольная процедура и его присутствие там необязательно.