Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Ватикане подтвердили вакцинацию папы римского Франциска
Общество
Московские власти рассказали о подготовке крещенских купелей
Экономика
Рост цен на важные лекарства с начала пандемии составил менее 5%
Мир
Глава МИД Ирана посетит Москву в январе
Общество
Жители Сахалина смогут не носить маски после прививки от COVID-19
Мир
Мэр Мадрида оценил ущерб от снежной бури в €1,4 млрд
Спорт
Российские биатлонистки забрали все медали в спринте на этапе Кубка IBU в ФРГ
Мир
Турция заявила о переговорах о поставках второго полка ЗРК С-400
Экономика
Средняя цена квадратного метра в Москве выросла на 40 тыс. рублей за год

Глава минюста Молдавии заявил о нахождении Санду на грани узурпации власти

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действия президента Молдавии Майи Санду в отношении правительства и парламента находятся на грани узурпации власти и злоупотребления законом. Об этом сообщил в четверг, 14 января, министр юстиции страны Фадей Нагаческий.

К чему досрочность: зачем Молдавии внеочередные парламентские выборы
Сторонники уходящего президента Игоря Додона намерены укрепить позиции

«С политической точки зрения сегодня создается впечатление, что президент Молдавии пытается заблокировать и наложить санкции в виде роспуска на парламент за то, что парламент не сформировал правительство, не требуя при этом создания кабмина», — процитировали его на молдавском телеканале TV8.

Министр юстиции Молдавии отметил, что это «блокирует конституционную процедуру». Он напомнил, что в случае «серьезного нарушения конституции» страны и присяги президентом налагаются юридические и политические санкции».

«Я не буду говорить о юридических и политических санкциях в случае серьезного нарушения конституции и присяги президентом, но отмечу лишь, что считаю такие формулы на грани злоупотребления законом и узурпации власти», — заявил Нагаческий.

Он добавил, что есть две законные процедуры, приводящие к досрочным выборам, — блокировка процедуры принятия законов на три месяца, решение об этом может быть принято только парламентом в рамках договоренности между парламентскими фракциями, и второй вариант — это отказ от формирования нового правительства в течение трех месяцев.

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику 23 декабря 2020 года сообщил о своем решении покинуть занимаемый пост. Кроме того, он объявил об отставке правительства.

12 января Санду в ходе официального визита в Киев поприветствовала военных фразой националистов «Слава Украине».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021