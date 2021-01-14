Глава минюста Молдавии заявил о нахождении Санду на грани узурпации власти

Действия президента Молдавии Майи Санду в отношении правительства и парламента находятся на грани узурпации власти и злоупотребления законом. Об этом сообщил в четверг, 14 января, министр юстиции страны Фадей Нагаческий.

«С политической точки зрения сегодня создается впечатление, что президент Молдавии пытается заблокировать и наложить санкции в виде роспуска на парламент за то, что парламент не сформировал правительство, не требуя при этом создания кабмина», — процитировали его на молдавском телеканале TV8.

Министр юстиции Молдавии отметил, что это «блокирует конституционную процедуру». Он напомнил, что в случае «серьезного нарушения конституции» страны и присяги президентом налагаются юридические и политические санкции».

«Я не буду говорить о юридических и политических санкциях в случае серьезного нарушения конституции и присяги президентом, но отмечу лишь, что считаю такие формулы на грани злоупотребления законом и узурпации власти», — заявил Нагаческий.

Он добавил, что есть две законные процедуры, приводящие к досрочным выборам, — блокировка процедуры принятия законов на три месяца, решение об этом может быть принято только парламентом в рамках договоренности между парламентскими фракциями, и второй вариант — это отказ от формирования нового правительства в течение трех месяцев.

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику 23 декабря 2020 года сообщил о своем решении покинуть занимаемый пост. Кроме того, он объявил об отставке правительства.

12 января Санду в ходе официального визита в Киев поприветствовала военных фразой националистов «Слава Украине».