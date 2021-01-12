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Санду поприветствовала военных в Киеве фразой «Слава Украине»

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Президент Молдавии Майя Санду в ходе официального визита в Киев поприветствовала военных фразой «Слава Украине». Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента Украины на своей странице в Facebook во вторник, 12 января.

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На встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским она осмотрела строй почетного караула на площади у Мариинского дворца.

«Слава Украине!» — сказала Санду, на что военнослужащие проскандировали: «Героям слава!»

Зеленский написал на своей странице в Twitter, что визит молдавского лидера стал началом новых отношений Киева и Кишинева. По его словам, две страны «объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня», а молдавский политик «не боится называть Крым украинским».

Затем лидеры двух стран представили членов украинской и молдавской делегаций.

Далее началась встреча президентов в формате «с глазу на глаз». Также запланированы переговоры обеих стран в расширенном составе под председательством Санду и Зеленского.

О том, что молдавский лидер нанесет официальный визит Украине 12 января, заявили в офисе украинского президента 10 дней назад.

Деловая поездка стала для Санду первым официальным визитом в качестве президента Молдавии.

Санду выиграла президентские выборы в Молдавии, которые прошли 15 ноября. Она набрала 57,7% голосов. Игорь Додон заручился поддержкой 42,2% проголосовавших. 24 декабря политик официально вступила в должность.

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