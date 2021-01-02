В офисе Зеленского назвали дату визита Санду на Украину

Президент Молдавии Майя Санду приедет с официальным визитом на Украину 12 января. Об этом в субботу, 2 января, сообщил заместитель руководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского Игорь Жовква.

Деловая поездка на Украину станет для Санду первым официальным визитом в качестве президента Молдавии, отметил Жовква в статье для украинского издания «Зеркало недели».

15 ноября Майя Санду набрала 57,7% голосов в ходе второго тура выборов президента Молдавии. Действующий глава государства Игорь Додон получил поддержку 42,2% проголосовавших избирателей.

25 ноября Санду заявила, что будет проводить сбалансированную внешнюю политику, чтобы вывести республику из изоляции. Она указала, что сразу после победы на выборах провела телефонные переговоры с президентами Румынии и Украины Клаусом Йоханнисом и Владимиром Зеленским.

Она добавила, что после инаугурации будут организованы визит ее румынского коллеги в Кишинев и ее встреча с Зеленским.

10 декабря посольство Украины в Молдове сообщило, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил визит в республику, в ходе которого встретился с Санду и несколькими представителями молдавской власти. Именно во время своего визита Кулеба пригласил Санду на Украину, и она приняла это предложение.

24 декабря состоялась инаугурация Санду, которая принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии.