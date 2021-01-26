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Москва, Ереван и Баку обсудят строительство железной дороги через Армению

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Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана проведут 27 января встречу в Москве, в ходе которой обсудят строительство транспортного коридора на Южном Кавказе. Об этом во вторник, 26 января, пишет РБК со ссылкой на высокопоставленные источники.

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По их данным, представлять Москву в переговорах будет Алексей Оверчук, со стороны Армении в российскую столицу прибудет Мгер Григорян, а от Азербайджана — Шахин Мустафаев.

В ходе встречи речь пойдет о том, какие объекты требуется построить или восстановить для полного возобновления транспортного сообщения в регионе. В частности, особое внимание будет уделено планам по строительству железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань (азербайджанский эксклав), а также Армению и Россию. Сейчас прямое железнодорожное сообщение между этими двумя странами отсутствует. Также Баку намерен добиться строительства автомобильного шоссе вдоль этого же участка.

Возведение участка дороги в Азербайджане уже началось. Кроме того, вице-премьеры обсудят возможность связать Армению и Иран по железной дороге через Нахичевань, пишет «Газета.ру».

Восстановление путей сообщения было одним из условий прекращения огня в регионе после обострения нагорно-карабахского конфликта.

О формировании Нахичеванского коридора 31 декабря 2020 года заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. По его словам, уже даны первоначальные указания по строительству участка. На строительство железной дороги уйдет не более двух лет.

Алиев совместно с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 9 ноября подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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