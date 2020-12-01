РФ и Турция подписали соглашение о создании центра мониторинга в Карабахе

Москва и Анкара завершили технические переговоры о совместном центре по Нагорному Карабаху и подписали соглашение. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили в минобороны Турции.

«Завершены переговоры о технических деталях, которые касаются основ и принципов работы Совместного турецко-российского центра, и было подписано соглашение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что делается все необходимое для начала скорейшей работы совместного центра.

17 ноября парламент Турции одобрил указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке войсковых подразделений в Азербайджан. На следующий день азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что российские и турецкие военные будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности граждан в Карабахе.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 22 ноября заявил, что турецкие военные, направляемые в Азербайджан, будут действовать в совместном с Россией мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течение года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что указ об отправке военных является внутренним делом Турции, а создание мониторингового центра — продуктом двусторонней договоренности Москвы и Анкары.

9 ноября Азербайджан и Армении при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.