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Алиев заявил о формировании транспортного коридора между Азербайджаном и Турцией

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Транспортный коридор между Азербайджаном и Турцией формируется через территорию Армении, заявил в пятницу, 31 декабря, азербайджанский лидер Ильхам Алиев на встрече с турецкой делегацией, возглавляемой министром обороны Хулуси Акаром.

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Он подчеркнул, что уже даны первичные указания.

«Параллельно мы придаем большое значение формированию коридора между Азербайджаном, Арменией и Турцией, даны первичные указания. В ближайшие дни мы начнем строительство железной дороги из Горадиза до Зангилана, до границы с Арменией. Уже готовится технико-экономическая основа, за короткое время была проложена дорога из Горадиза до Зангилана, я сам ехал по этой дороге, очень удобно, можно проехать с высокой скоростью», — привели слова Алиева в «РИА Новости».

Он добавил, что на строительство железной дороги уйдет не более двух лет.

«Но наша мысль состоит в том, чтобы не ждать этих сроков, перевозки могут осуществиться до Горадиза по железной дороге, потом с помощью крупнотоннажных машин. Это очень важный вопрос, стоящий на повестке дня. Считаю и уверен, что мы можем послать первичные грузы через территорию Азербайджана, Армении и Нахичевани в Турцию и принять их в обратном направлении», — объяснил президент Азербайджана.

По словам Алиева, открытие Нахичеванского коридора и возможность перевозки грузов — важная часть трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября.

Азербайджанский лидер совместно с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 9 ноября подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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