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Уголовное дело возбуждено по факту пожара на заводе в Уфе

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Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на заводе в Уфе, в результате которого погиб один человек. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Башкортостану.

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«Следственным отделом по Орджоникидзевскому району г. Уфы следственного управления СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — уточнили в ведомстве.

В ходе следственных действий будет дана правовая оценка действиям лиц, отвечавшим за обеспечение соблюдения требований безопасности на предприятии, отметили следователи. Устанавливаются все обстоятельств и причины случившегося.

О пожаре стало известно ранее в этот же день. В результате возгорания погиб один человек. Еще один пострадал и был госпитализирован.

Очагом возгорания стали две емкости с синтетическим спиртом. До этого на месте пожара был слышен взрыв, сообщал РЕН ТВ.

Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Задействованным в тушении пожара оперативным службам удалось локализовать огонь. Основные установки завода работают в штатном режиме, на месте происшествия ведется экологический мониторинг. Как указали в МЧС, превышения концентрации вредных веществ воздухе не выявлено.

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