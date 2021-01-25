Крупный пожар произошел на заводе в Уфе

Серьезный пожар охватил завод в Уфе. Очагом возгорания на «Уфаоргсинтезе» стали две емкости с синтетическим спиртом. До этого на месте пожара был слышен взрыв. О произошедшем в понедельник сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, обнаружено тело одного погибшего. Как сообщает ТАСС, один человек пострадал, еще одного ищут, он числится пропавшим без вести.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Все обстоятельства произошедшего в данный момент выясняются. Сейчас в «Уфаоргсинтезе» создан штаб, координирующий работу по ликвидации огня.

«На производственной площадке «Уфаоргсинтеза» ведется тушение возгорания двух емкостей с нефтепродуктами. Информация о наличии пострадавших в настоящее время уточняется. Тушение ведут оперативные службы, сил и средств достаточно», — прокомментировали представители завода.

На месте происшествия также работает лаборатория, которая осуществляет мониторинг за окружающим воздухом. В него после взрыва могли попасть вредные вещества.