Пожар на заводе в Уфе локализовали

Пожар, которые возник на заводе в Уфе, локализовали. Об этом стало известно в понедельник, 25 января.

«Возгорание на «Уфаоргсинтез» локализовано. Угроза распространения огня отсутствует. Оперативные службы ведут охлаждение соседнего оборудования. Сил и средств достаточно», — сообщили «Известиям».

В результате возгорания один человек погиб, еще один пострадавший госпитализирован. Основные установки завода работают в штатном режиме, на месте происшествия ведется экологический мониторинг. Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Также известно, что в настоящий момент происходит факельное горение двух емкостей с нефтепродуктами.

О пожаре на заводе стало известно ранее в этот же день. Очагом возгорания стали две емкости с синтетическим спиртом. До этого на месте пожара был слышен взрыв, сообщал РЕН ТВ. По данным телеканала, еще один человек пострадал.

Для ликвидации огня на «Уфаоргсинтезе» был создан координационный штаб. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Развернуто четыре участка тушения пожара.