Один человек погиб при пожаре на заводе в Уфе

В результате возгорания на заводе «Уфаоргсинтез» погиб один человек. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, еще один человек был госпитализирован. В настоящий момент происходит факельное горение двух емкостей с нефтепродуктами.

О пожаре на заводе стало известно ранее в этот же день. Очагом возгорания стали две емкости с синтетическим спиртом. До этого на месте пожара был слышен взрыв, сообщал РЕН ТВ. По данным телеканала, еще один человек пострадал.

Для ликвидации огня на «Уфаоргсинтезе» был создан координационный штаб. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Развернуто четыре участка тушения пожара.

Кроме того, на месте происшествия также работает лаборатория, которая осуществляет мониторинг за окружающим воздухом, так как после взрыва в него могли попасть вредные вещества.

Все обстоятельства произошедшего в данный момент выясняются.