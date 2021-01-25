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Программу льготных кредитов на поддержание занятости могут возобновить

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Антикризисная программа выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала (аналогичная действовавшей до ноября ФОТ 2.0) может быть возобновлена: такой вариант обсуждается в правительстве, рассказали «Известиям» три близких к кабмину источника.

Согласно ФОТ 2.0, займы полагались малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей, причем сумма задолженности должна списываться при условии сохранения штата.

Если заемщик на протяжении программы не сокращает численность персонала более чем 20%, а по ее итогам она составляет не менее 90% от количества сотрудников на 1 июня — тело кредита и проценты списываются. Если штат удастся сохранить на уровне от 80 до 90% — заемщику простят половину займа. В противном случае кредит придется вернуть, причем по банковской ставке.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, кредитные соглашения заключили порядка 226 тыс. российских компаний и по ним выдано более 400 млрд рублей. Программа поддерживает около 5,5 млн рабочих мест, отметил министр.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ФОТ это поворот: программу льготных кредитов бизнесу могут перезапустить

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