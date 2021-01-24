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Песков назвал публикации посольства США о незаконных акциях вмешательством в дела РФ

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Публикации посольства США в Москве о незаконных акциях в России являются косвенным вмешательством во внутренние дела страны и поддержкой нарушения законодательства. Об этом в воскресенье, 24 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Конечно, это некорректные публикации. И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела, то есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля добавил, что если бы российское посольство так же писало о беспорядках в Соединенных Штатах, «а они там продолжаются», то это «вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне».

«Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию», — отметил Песков.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в пятницу посольство США в Москве начало публиковать карты незаконных шествий, которые планировались. Также была вброшена информация о некоем «походе на Кремль», о котором не заявляли даже сами организаторы.

Захарова также отметила, что дипломатам США придется объясняться в Министерстве иностранных дел РФ из-за данных публикаций.

В этот же день в МИД РФ обвинили посольство США во вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации и поощрении протестов внутри страны.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были дети.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

Кроме того, следственное управление СКР по столице возбудило уголовные дела о насилии в отношении представителей власти, повреждении имущества и хулиганстве.

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