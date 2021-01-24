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Президент UFC Уайт оценил вероятность возвращения на ринг Нурмагомедова

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Возвращение на ринг чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова маловероятно. Такую позицию высказал президент UFC Дана Уайт, комментарий которого приводит журналист ESPN Марк Раймонди на своей странице в Twitter.

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Ранее россиянин допустил такую возможность, комментируя поединок американца Дастина Порье и ирландца Конора Макгрегора.

«Я действительно разговаривал с Хабибом. Он сказал мне: «Дана, будь честен с собой. Я на несколько уровней выше этих парней (Макгрегора и Порье — Ред.), я их побеждал». Я не знаю, но это звучит не очень позитивно, посмотрим», — цитирует журналист Уайта.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы в поединке против Джастина Гэтжи в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254.

2 января менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что россиянин может возобновить карьеру в спорте ради боя с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

11 января Уайт рассказал о намерении уговорить российского бойца провести еще один поединок.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора и американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи.

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