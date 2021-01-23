 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Мир
Сотни нацгвардейцев заразились COVID-19 после беспорядков в Вашингтоне
Общество
Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивность
Мир
ВОЗ ответила на заявление о более смертельном британском штамме COVID-19
Мир
Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса
Мир
Порошенко призвал к санкционной «осаде» Кремля
Мир
Сотрудники ВОЗ и Института Гамалеи провели встречу по вакцине
Общество
Следователи начали проверку из-за пожара в супермаркете в Краснодаре
Общество
Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию
/

«Макгрегор и Порье выдадут зрелищный поединок»

Экс-чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский и стронгмен Михаил Кокляев — о главном бое UFC 257
Фото: Getty Images/Chris Unger
Главный слайд
Начало статьи
«Макгрегор и Порье выдадут зрелищный поединок»
2021-01-22 14:14:43">
2021-01-22 14:14:43
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рано утром по московскому времени 24 января Конор Макгрегор проведет свой первый бой за 12 месяцев. Соперник — один из лучших легковесов Дастин Порье. Их поединок возглавит турнир UFC 257, который пройдет в Абу-Даби. Схватку в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. В последний раз ирландец провел бой с американцем Дональдом Серроне в Лас-Вегасе, одержав уверенную победу. После этого бывший чемпион UFC в двух весовых категориях объявил, что завершает карьеру, однако вновь вернулся в октагон. Перед долгожданным поединком «Известия» пообщались с бывшим чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Эдуардом Трояновским и многократным чемпионом, обладателем Кубка России по тяжелой атлетике, строгменом Михаилом Кокляевым.

Справка «Известий»

На счету Макгрегора 26 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 4 поражения. Дастин Порье — бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе, которому не удалось отобрать чемпионский пояс у Хабиба Нурмагомедова. Порье провел 32 боя, из них 26 побед и 6 поражений.

— Макгрегор и Порье уже дрались в сентябре 2014-го. Тогда Конор, буквально за год пребывания в UFC набравший бешеную популярность, нокаутировал Дастина уже на второй минуте боя. Ждете повторения того сценария?

Снайперская сноровка: сможет ли Макгрегор переиграть Порье
Ирландец и американец постараются выдать супербой, который впечатлит Хабиба

Трояновский: Думаю, реванш получится более конкурентным. Тем более Порье сейчас в очень хорошей форме, хоть он и проиграл Хабибу. Он сейчас не тот Дастин Порье, который был в первом бою с Конором Макгрегором. Стал посильней, набрался опыта. Думаю, противостояние будет более жестким.

Кокляев: Мне кажется, что Макгрегор вновь выиграет у Порье. Судя по последним фотографиям, Макгрегор в очень хорошей физической форме. Стал еще более атлетичен, очень хорошо поработал в период подготовки. Не подумайте, что я недооцениваю Порье, но Макгрегор очевидно сильнейший в этом весе после Хабиба. Мне кажется, что бой продлится больше двух раундов. Если верить экспертам, то более высокие рейтинги у затяжных боев. Думаю, Конор это тоже понимает и растянет удовольствие. Так же как растягивал свой последний бой Хабиб Нурмагомедов. Он ведь мог завершить поединок с Джастином Гэтжи гораздо раньше, но тогда потерялась бы изюминка, зрелищность. Или недавно РЕН ТВ организовывал боксерский поединок Мурата Гассиева, в котором он в первом же раунде уронил албанца. Глава телеканала сказал: «Ребят, хотелось, чтобы немножко подольше продлилось, чтобы это было шоу».

Макгрегор и Порье
Бой Конора Макгрегора и Дастина Порье

Бой Конора Макгрегора и Дастина Порье в Лас-Вегасе, 2014 год

Фото: Getty Images/Jeff Bottari
Драка на миллион: что стоит за инцидентом между Харитоновым и Яндиевым
Стычка во время турнира в «Лужниках» может закончиться для бойца UFC реальным уголовным сроком

— Многие говорят, что преимущество Порье в функционалке. Если бой перейдет в поздние раунды, тут Порье сможет переиграть Конора?

Трояновский: Сложно сказать. Смотря, в какой форме подойдет Конор. Если не будет также функционально готов, как год назад в бою с Дональдом Серроне, то, я считаю, игрландец выиграет. Если он забил на подготовку, давал себе поблажки, то, конечно, Порье может победить.

Кокляев: Макгрегор постарается показать, что он и функциональнее крепче Порье. Я видел несколько его тренировок, состояние его тела в последние дни. Впечатляет. В конце концов, если Конор начнет уставать, то просто хорошенько его ударит. Он это почувствует, вывозит он по функционалке Порье или нет.

— Бой с Хабибом показал слабость Конора в партере. Порье будет делать упор на тейкдауны?

Трояновский: Не думаю. Он будет драться в своей манере, боксировать в стойке, у него это неплохо получается. Скорее всего, бой будет проходить в стойке. Это всегда очень зрелищно.

Макгрегор и Порье
Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в Лас-Вегасе, 2018 год

Фото: Getty Images/ MediaNews Group/Los Angeles Daily News
Последний полет Орла: Хабиб «задушил» Гэтжи и завершил карьеру
Президент UFC назвал Нурмагомедова лучшим бойцом, эксперты считают его уход невосполнимой потерей для MMA

Кокляев: Мне кажется, что парни сосредоточатся на боксе. Это будет очень зрелищный поединок, болельщикам смешанных единоборств понравится.

— Хабиб своим заявлением намекнул на возможный реванш с Конором. Верите в то, что он состоится в случае победы ирландца над Порье?

Кокляев: Конечно, верю. UFC — это же не короткометражка, это сериал длиной в 30 лет. Там всё уже расписано и ясно. Реванш будет. Чем дольше будут муссировать этот вопрос, тем более дорогостоящим этот бой и выйдет. Это всё вопросы маркетинга. Надо дать этому реваншу «настояться», чтобы он был как хорошее вино.

Трояновский: Думаю, что Хабиб уже вряд ли вернется в клетку. По крайней мере, его последнее интервью говорит об этом. Но наверняка Конор еще не раз будет провоцировать его.

Макгрегор и Порье
макгрегор
Фото: Getty Images/Brandon Magnus

— В случае поражения Макгрегору стоит завершать карьеру?

Трояновский: А это ему уже решать, стоит или нет. Если будет желание продолжать дальше, думаю, он будет не менее зрелищным и востребованным даже в случае поражения. Всё равно будет в топе.

Кокляев: Конор еще долго будет в UFC. Он нужен организации как воздух. На боях ирландца обе стороны зарабатывают очень хорошо. Так что, думаю, мы увидим еще не один бой Макгрегора. В том числе с Хабибом.

Справка «Известий»

Трансляция UFC 257 на РЕН ТВ начнется в 6:40 мск.

До начала трансляции главного события вечера РЕН ТВ покажет поединок российского бойца Армана Царукяна против немца Насрата Хакпараста. Также телеканал в прямом эфире будет транслировать два боя из главного карда:

Джессика Ай (США) – Джоан Калдервуд (Шотландия),

Дэн Хукер (Новая Зеландия) – Майкл Чендлер (США).

Трансляции турниров UFC, проводимые на канале РЕН ТВ ранее, занимали первые строчки рейтинга у мужской части аудитории в России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021