«Макгрегор и Порье выдадут зрелищный поединок»

Рано утром по московскому времени 24 января Конор Макгрегор проведет свой первый бой за 12 месяцев. Соперник — один из лучших легковесов Дастин Порье. Их поединок возглавит турнир UFC 257, который пройдет в Абу-Даби. Схватку в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. В последний раз ирландец провел бой с американцем Дональдом Серроне в Лас-Вегасе, одержав уверенную победу. После этого бывший чемпион UFC в двух весовых категориях объявил, что завершает карьеру, однако вновь вернулся в октагон. Перед долгожданным поединком «Известия» пообщались с бывшим чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Эдуардом Трояновским и многократным чемпионом, обладателем Кубка России по тяжелой атлетике, строгменом Михаилом Кокляевым.

Справка «Известий» На счету Макгрегора 26 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 4 поражения. Дастин Порье — бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе, которому не удалось отобрать чемпионский пояс у Хабиба Нурмагомедова. Порье провел 32 боя, из них 26 побед и 6 поражений.

— Макгрегор и Порье уже дрались в сентябре 2014-го. Тогда Конор, буквально за год пребывания в UFC набравший бешеную популярность, нокаутировал Дастина уже на второй минуте боя. Ждете повторения того сценария?

Трояновский: Думаю, реванш получится более конкурентным. Тем более Порье сейчас в очень хорошей форме, хоть он и проиграл Хабибу. Он сейчас не тот Дастин Порье, который был в первом бою с Конором Макгрегором. Стал посильней, набрался опыта. Думаю, противостояние будет более жестким.

Кокляев: Мне кажется, что Макгрегор вновь выиграет у Порье . Судя по последним фотографиям, Макгрегор в очень хорошей физической форме. Стал еще более атлетичен, очень хорошо поработал в период подготовки. Не подумайте, что я недооцениваю Порье, но Макгрегор очевидно сильнейший в этом весе после Хабиба. Мне кажется, что бой продлится больше двух раундов. Если верить экспертам, то более высокие рейтинги у затяжных боев. Думаю, Конор это тоже понимает и растянет удовольствие. Так же как растягивал свой последний бой Хабиб Нурмагомедов. Он ведь мог завершить поединок с Джастином Гэтжи гораздо раньше, но тогда потерялась бы изюминка, зрелищность. Или недавно РЕН ТВ организовывал боксерский поединок Мурата Гассиева, в котором он в первом же раунде уронил албанца. Глава телеканала сказал: «Ребят, хотелось, чтобы немножко подольше продлилось, чтобы это было шоу».

Макгрегор и Порье Бой Конора Макгрегора и Дастина Порье в Лас-Вегасе, 2014 год Фото: Getty Images/Jeff Bottari

— Многие говорят, что преимущество Порье в функционалке. Если бой перейдет в поздние раунды, тут Порье сможет переиграть Конора?

Трояновский: Сложно сказать. Смотря, в какой форме подойдет Конор. Если не будет также функционально готов, как год назад в бою с Дональдом Серроне, то, я считаю, игрландец выиграет. Если он забил на подготовку, давал себе поблажки, то, конечно, Порье может победить.

Кокляев: Макгрегор постарается показать, что он и функциональнее крепче Порье. Я видел несколько его тренировок, состояние его тела в последние дни. Впечатляет. В конце концов, если Конор начнет уставать, то просто хорошенько его ударит. Он это почувствует, вывозит он по функционалке Порье или нет.

— Бой с Хабибом показал слабость Конора в партере. Порье будет делать упор на тейкдауны?

Трояновский: Не думаю. Он будет драться в своей манере, боксировать в стойке, у него это неплохо получается. Скорее всего, бой будет проходить в стойке. Это всегда очень зрелищно.

Макгрегор и Порье Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в Лас-Вегасе, 2018 год Фото: Getty Images/ MediaNews Group/Los Angeles Daily News

Кокляев: Мне кажется, что парни сосредоточатся на боксе. Это будет очень зрелищный поединок, болельщикам смешанных единоборств понравится.

— Хабиб своим заявлением намекнул на возможный реванш с Конором. Верите в то, что он состоится в случае победы ирландца над Порье?

Кокляев: Конечно, верю. UFC — это же не короткометражка, это сериал длиной в 30 лет. Там всё уже расписано и ясно. Реванш будет. Чем дольше будут муссировать этот вопрос, тем более дорогостоящим этот бой и выйдет. Это всё вопросы маркетинга. Надо дать этому реваншу «настояться», чтобы он был как хорошее вино.

Трояновский: Думаю, что Хабиб уже вряд ли вернется в клетку. По крайней мере, его последнее интервью говорит об этом. Но наверняка Конор еще не раз будет провоцировать его.

Макгрегор и Порье Фото: Getty Images/Brandon Magnus

— В случае поражения Макгрегору стоит завершать карьеру?

Трояновский: А это ему уже решать, стоит или нет. Если будет желание продолжать дальше, думаю, он будет не менее зрелищным и востребованным даже в случае поражения. Всё равно будет в топе.

Кокляев: Конор еще долго будет в UFC. Он нужен организации как воздух. На боях ирландца обе стороны зарабатывают очень хорошо. Так что, думаю, мы увидим еще не один бой Макгрегора. В том числе с Хабибом.